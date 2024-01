Case green, arriva un altro sì verso la plenaria di febbraio

Ancora un altro via libera, prima di quello (decisivo) della Plenaria del parlamento europeo, che dovrebbe arrivare nella riunione in calendario per fine febbraio, dal 26 al 29. Lunedì 15 la commissione Itre (Industria, ricerca, telecomunicazioni ed energia) del Parlamento europeo ha approvato la bozza di accordo sulla quale a dicembre, alla fine di quattro riunioni formali del trilogo, si sono espressi positivamente i rappresentanti delle tre istituzioni europee. Il testo approvato dalla commissione...

