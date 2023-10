Case green, oggi il trilogo per sbloccare la direttiva di Gi.L.

Nell’agenda dell’incontro in programma a Bruxelles, compare l’articolo 9, che fissa il calendario per le ristrutturazioni degli edifici meno performanti









Direttiva case green a caccia di una svolta. Dopo mesi di trattative che hanno portato pochissimi avanzamenti (il primo trilogo si è svolto il 6 giugno), oggi le istituzioni europee (Parlamento e Consiglio, con la mediazione della Commissione) analizzeranno per la prima volta gli aspetti più controversi del testo. Tra questi, nell’agenda dell’incontro in programma alle 18,30 a Bruxelles, compare l’articolo 9, che fissa il calendario per le ristrutturazioni degli edifici meno performanti, ma anche gli articoli 15 (sui sostegni finanziari) e 16 (sugli attestati di prestazione energetica).

La riunione sarà a oltranza, non avrà cioè una scadenza fissata all’inizio. Probabile che si chiuda tardissimo. L’obiettivo è avvicinare le posizioni, finora distantissime: solo così la presidenza spagnola, in scadenza a fine anno, avrà possibilità realistiche di chiudere il dossier.