Case green, partenza in salita per la trattativa a Bruxelles: l'accordo è lontanissimo di Gi. L.

Primo confronto sulla revisione della Energy performance of building directive (Epbd)









Partenza in salita per la trattativa sulla direttiva Case green. Ieri mattina a Bruxelles si è svolto il primo confronto sulla revisione della Energy performance of building directive (Epbd). E i segnali che arrivano vanno nella direzione che molti si aspettavano: i negoziati saranno lunghi e complessi.

Non ci sarà un accordo lampo e sicuramente non sarà la presidenza di turno svedese (in scadenza a fine giugno) a mettere il sigillo sul compromesso. Le distanze tra Parlamento e Consiglio, nonostante...