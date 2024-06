Case popolari, pochi alloggi e da restaurare. La Consulta boccia i requisiti anti-stranieri

Molte famiglie a basso reddito, che hanno difficoltà a pagare l’affitto a canoni di mercato, fanno anche fatica a entrare in una casa popolare. Gli alloggi sono insufficienti e quelli che si liberano rischiano di restare sfitti. Mentre la Corte costituzionale continua a bocciare le Regioni in cui l’anzianità di residenza è un requisito per l’accesso all’edilizia pubblica. I quasi 875mila alloggi di edilizia sociale di proprietà pubblica (fonte Scenari Immobiliari) oscillano tra un quarto e un quinto...

