Caso Ilva, per il giudice comunitario ambiente e salute formano un connubio inscindibile

Con l’appena pubblicata sentenza 25 giugno 2024, emessa nel procedimento C-626/22, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sembra aver passato in rassegna la nostra giurisprudenza costituzionale interna degli ultimi 50 anni, sulla nozione di ambiente. Dopo la Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 (poi abrogata dalla Direttiva 92/2011/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE), con cui si stabilirono principi e procedure per l’autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi