Catasto e prezzi delle case, il divario si riduce in 43 città

Negli ultimi cinque anni la forbice tra i prezzi medi delle case e i valori catastali si è allargata in 58 capoluoghi di provincia, con Imperia, Bolzano e Milano in testa. E si è ridotta in altre 43 città. In un sistema come quello italiano in cui le rendite catastali cambiano poco a livello d’insieme, è soprattutto il trend del mercato a spostare gli equilibri. Offrendo vantaggi ai proprietari dove i prezzi crescono e penalizzazioni dove diminuiscono. Fino al caso limite dei nove capoluoghi in cui...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi