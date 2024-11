Cementir, progetti da un miliardo per azzerare le emissioni al 2030

Cementir accelera sul piano di taglio delle emissioni in modo da raggiungere in anticipo i target fissati dalla Global Cement and Concrete Association (GGCA) per il settore del cemento, in prima fila tra le grandi industrie energivore che ha già ridotto le proprie emissioni del 20% rispetto al 1996 ed è chiamato a una ulteriore riduzione del 25% delle emissioni di CO2 sul clincker entro il 2030.



Lo fa puntando su due progetti, del valore complessivo di un miliardo, che riguardano i due grandi impianti...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi