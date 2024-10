Cemento, Corte Ue conferma multe per cartello sul tondino di ferro

La Corte di giustizia Ue ha confermato le ammende inflitte dalla Commissione europea ad alcune società italiane per un’intesa anticoncorrenziale nel mercato italiano del tondo per cemento armato con una parziale eccezione per quella inflitta alla Ferriere Nord, che è stata ridotta da 2,237 milioni di euro a 2,165 milioni. Il caso risale al 2002, quando Bruxelles ha inflitto ad otto imprese e a un’associazione di imprese talune ammende per un’intesa anticoncorrenziale sul mercato italiano del tondo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi