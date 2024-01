Centri storici, il tetto a falde non può essere trasformato in terrazza

Non è ammesso trasformare il tetto a falde di un edificio situato in un centro storico in terrazza. È quanto emerge da una sentenza, la n.423/2024 del Tar di Roma in merito a un ricorso presentato da una persona contro il Comune di Vivaro Romano e la sua confinante che aveva trasformato il tetto a falde, costruito in tegole a coppi romani, in terrazza.

La vicenda ha origine quando il...