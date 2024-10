Centro Italia, 300 milioni aggiuntivi per la manutenzione della Salaria

Un decreto del ministero delle Infrastrutture (concerto Economia) ha stanziato ulteriori 300 milioni per interventi di manutenzione e messa in sicurezza della Statale Salaria. Lo comunica la struttura commissariale per la ricostruzione del Centro Italia, specificando che i fondi si aggiungono «alla provvista finanziaria già precedentemente, riconosciuta all’antica strada consolare che attraversa il cuore del cratere sismico 2016».

La gestione è affidata all’apposito Commissario straordinario per la...