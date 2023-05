Certificazione Covid 2022, doppio binario per le agevolazioni Tari di Corrado Mancini

Con i bonus introdotti dal Dl 50/2022; i Comuni non raggiungono l'obiettivo di sterilizzare l'aumento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti in capo agli utenti finali









Le politiche agevolative Tari, ai fini della certificazione Covid-19 relativa al 2022, rilevano secondo un doppio binario.

Infatti le agevolazioni Tari 2022 per utenze domestiche e non domestiche, incluse quelle adottate entro il 31 luglio scorso secondo l'articolo 40, comma 5- ter del Dl n. 50 del 2022, effettuate a valere sulle risorse confluite in avanzo vincolato al 31/12/2021 del Fondo ex articolo 106 assegnate nel 2020, nei limiti dell'importo di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033...