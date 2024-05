Corte conti, le linee guida annuali su preventivo e rendiconto di Regioni e Province autonome

Le Regioni e le Province autonome hanno ora a disposizione gli strumenti per il controllo annuale sul bilancio di previsione per il prossimo triennio e sul rendiconto dello scorso esercizio. Con le deliberazioni n. 5 (questionario) e n. 6, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha infatti approvato le linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione 2024/26 e sul rendiconto 2023 di Regioni e Province autonome, che si aggiungono a quelle dei Comuni, Province...

