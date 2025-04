Cgil all’attacco sul turn over: «Sbloccare i fondi accessori»

La Fp Cgil torna all’attacco del Governo sul pubblico impiego. La nuova occasione è fornita al sindacato dalla circolare n. 8/2025 della Ragioneria generale (Nt+ Enti locali & Edilizia di ieri) che fissa le direttive del taglio del 25% al turn over introdotto per la Pa centrale dall’ultima legge di bilancio, dettagliando l’elenco di una platea che fra le altre realtà comprende gli enti di regolazione dell’attività economica come Aifa, Agea e Agid, gli enti produttori di servizi tecnici ed economici...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi