Spese legali, Cassazione: no al rimborso se c’è conflitto di interessi, anche con l’assoluzione

L’obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell’adempimento di compiti di ufficio. Lo afferma la sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza n. 8683 del 2 aprile.

Il caso

La Corte d’appello confermava la decisione con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta...