Cimolai cresce del 20% con ordini per 900 milioni e commesse aerospaziali

Ricavi per oltre 360 milioni di euro, un Ebitda di 31 milioni e un utile netto di circa 12 milioni, che rafforza la posizione finanziaria netta, comprensiva del debito concordatario, pari a 110 milioni.



Cimolai Spa chiude il 2024 con risultati in crescita e un portafoglio ordini che supera i 900 milioni, «garantendo la copertura dei volumi produttivi previsti per il 2025, oltre il 70% per il 2026 e circa il 50% per il 2027», spiega il presidente Marco Sciarra, alla guida del gruppo friulano da gennaio...

