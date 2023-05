Codice appalti, rischio corto circuito sulle clausole sociali di Flavia Landolfi

Link utili Gare, tutte le novità su nomina e composizione del seggio nel nuovo codice

Previsioni in confilitto: via al subappalto illimitato,stretta anti-dumping









Non solo gare. Non solo affidamenti, soglie comunitarie, processi di digitalizzazione. C’è un altro fronte che il nuovo Codice degli appalti apre saldando i 229 articoli alle clausole sociali, ai livelli occupazionali, all’inclusione nel mondo del lavoro di giovani e donne sulla falsariga del Pnrr e del suo “bollino rosa”. L’aspirazione è di chiudere un cerchio intorno alle tutele, facendo un passo in avanti rispetto al passato, quando alcuni temi erano solo accennati. Ma non tutto fila liscio nella...