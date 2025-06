Gestione degli impianti sportivi, affidamento soggetto al codice appalti

La concessione della gestione degli impianti sportivi comunali è una concessione di servizi ed è soggetta alla disciplina dei contratti pubblici e non all’art. 119 del Dlgs. n. 267/2000. Ai sensi dell’art. 107, comma 3, in ogni caso è competenza del dirigente, e non della giunta comunale, l’adozione del provvedimento del provvedimento di aggiudicazione o concessione adottato sulla base dell’accordo di collaborazione.

Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per la Lombardia, Brescia, sez. I, ...