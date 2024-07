Collegio consultivo tecnico, un organo a garanzia del «buon fine» negli appalti

Il collegio consultivo tecnico (articolo 215 del codice dei contratti) è un organo senza il quale sarebbe davvero difficile portare a buon fine gli appalti di maggiore peso economico, tanti nel Pnrr. Dalla sua originaria previsione legislativa nel vecchio codice (2016), passata per la sua abrogazione (2017) e la rinascita (2019), si è arrivati alla sua riconferma e implementazione (2023), per l’appunto nel codice dei contratti pubblici in vigore. Finalmente, vi si fa ricorso massivo.

Insomma, il Cct...