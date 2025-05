Come sanare l’immobile difforme costruito ante 1967

La domanda del lettore: Dal 1983 sono proprietario di un appartamento in un edificio costruito nel 1964. L’alloggio presenta notevoli differenze rispetto alla planimetria catastale, tutte risalenti al periodo precedente il mio acquisto. Vorrei sapere se, in questa situazione, l’immobile è trasferibile per donazione o successione ai miei figli o può essere messo in vendita, e come posso evitare problemi ai miei eredi.

La risposta dell’esperto: In primo luogo, sarebbe necessario verificare se...