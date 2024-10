Compartecipazione alla lotta all’evasione e personale ex Eti, erogato il saldo dei contributi

Nelle casse dei Comuni il saldo 2024 del contributo assegnato per rimborsare gli oneri relativi alla stabilizzazione del personale ex Eti (Ente tabacchi italiani) e per la partecipazione degli enti all’attività di accertamento fiscale e contributivo per l’anno 2023 (elenco dei beneficiari). Ne ha dato notizia la direzione centrale del Dipartimento della Finanza locale del Viminale.

Il pagamento è stato sospeso...