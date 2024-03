Compravendite in recupero, ma il nuovo costa il 25% in più

Da patrimonio riservato ai privati ad asset class di investimento. È questa la lenta trasformazione che sta vivendo il settore residenziale italiano, con anni di ritardo rispetto al resto d’Europa. Un interesse – quello dei grandi investitori – che potrà portare capitali per riqualificazioni e nuove costruzioni a un segmento immobiliare che vive oggi la sfida di riconversione sotto il profilo energetico per trovarsi in linea con le richieste della Direttiva europea appena votata. È quanto emerso ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi