Comuni, allerta dell’Anci: senza ballottaggi a rischio stabilità

«Il Parlamento è sovrano, ma bisogna riconoscere che questa è una delle leggi elettorali più longeve, se non la più longeva, e il giudizio fino ad oggi è positivo perché ha portato una stabilità dal punto di vista della gestione amministrativa dei comuni».

Gaetano Manfredi, sindaco di centrosinistra Napoli e presidente dell’Anci, si muove con cautela durante l’audizione in commissione Affari costituzionali del Senato in merito al progetto di riforma della legge per l’elezione dei sindaci avanzato ...