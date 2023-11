Comuni, nodo prezzi sulla spending: spese correnti +6,1% rispetto al 2022 di Gianni Trovati

Corrono i costi di luce (+13,6%), gas (+9%) e dei servizi di assistenza sociale (+11,8%)









La nuova spending da 250 milioni proposta dalla manovra agli enti locali arriva su conti già gravati dall’effetto dell’inflazione, non più tamponato dai contributi straordinari, oltre che dai 100 milioni della spending review già in vigore e dal peso dei rinnovi contrattuali. Per questa ragione la previsione della legge di bilancio, che pure in valore assoluto non appare enorme, sta agitando parecchio gli amministratori locali, che la settimana scorsa in audizione alle commissioni Bilancio riunite...