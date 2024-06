Comuni, pace armata sui tagli: ecco i numeri delle città

Sui tagli agli enti locali la pace fra sindaci e governo ieri in conferenza Stato-Città non è arrivata. Ma non c’è stata nemmeno guerra aperta. Perché sul decreto riveduto e corretto rispetto alle prime bozze per attenuare il colpo di forbice misurato in proporzione ai fondi del Pnrr i Comuni hanno negato l’intesa; ma nel corso della riunione hanno riconosciuto la profondità dei correttivi nati dall’intenso confronto tecnico con il ministero dell’Economia delle ultime settimane. Resta la contrarietà...

