Comunicazione antifrodi del superbonus senza chance di recupero

Il Governo cancella ogni forma di sanatoria o di tempo supplementare anche per la nuova comunicazione antifrodi, prevista per i lavori di superbonus. Mentre prosegue l’esame della legge di conversione del decreto 39/2024 in commissione Finanze in Senato (oggi è previsto un nuovo round di audizioni, con il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini e quello del dipartimento Finanze, Giovanni Spalletta), continuano a emergere nuovi dettagli sul testo, anche grazie all’analisi dei soggetti che in...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi