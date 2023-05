Comunità energetiche e shopping center: stadi da vivere oltre il 90° minuto di Paola Pierotti

Da Milano a Cagliari, passando per Roma, Genova, Bologna e Taranto, crescono i progetti di costruzione ex novo o ristrutturazione









Da Cagliari con la rigenerazione del quartiere di Sant’Elia, a Milano con la valorizzazione e il recupero di San Siro (sito che il Comune privilegia in attesa di un segnale ufficiale dalle due squadre), da Tessera con il bosco dello sport di Venezia a Campo di Marte con la riqualificazione del Franchi, fino a Roma con l’iter avviato per inserire il nuovo impianto nella zona di Pietralata, e con un test avviato per il Flaminio immaginando una profonda rigenerazione in connessione con il villaggio ...