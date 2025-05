Con l’incremento del fondo accessorio l’asseverazione dei revisori diventa pesante

La conversione in legge del decreto sulla Pa sembra destinata ad aprire la strada a possibili aumenti di stipendio in più del 90% degli enti locali e in oltre il 60% delle Regioni, già per l’anno in corso.

La nuova norma prevede che a decorrere dall’anno 2025, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, entro il limite del valore soglia per la spesa di personale previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del Dl 30 aprile 2019 n. 34 e dell’equilibrio plurien¬nale di bilancio asseverato...