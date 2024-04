Con il nuovo codice affidamento diretto vietato per le concessioni

L’ufficio legale di supporto del Mit, con due distinti pareri (nn. 2409 e 2441 entrambi del 17 aprile 2024), affronta alcuni aspetti relativi alla concessione ed in particolare, sulla possibilità (o meno) in vigenza di nuovo codice, di utilizzare il procedimento amministrativo dell’affidamento diretto (ex art. 50 del decreto legislativo 36/2023).

Le concessioni di importo sotto soglia comunitaria

La prima questione posta (e risolta con il parere n. 2409/2024 ) è relativa alla possibilità di utilizzare...