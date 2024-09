Concorsi, chi ha una lombosciatalgia può chiedere il differimento dell’orale

Secondo il Tar Lazio ( sentenza n. 13446/2024) attesa la specifica natura della prova orale, per la quale lo svolgimento non simultaneo degli esami dei candidati rappresenta una modalità costante, non può ritenersi giustificata quella regola di bando concorsuale che imponga di negare l’assenso all’istanza di differimento avanzata da un concorrente ammesso all’orale ma affetto da una dolorosa lombosciatalgia.

In realtà laddove non si oppongano esigenze di tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa...