Condonabili gli abusi realizzati prima del vincolo

In caso di opere realizzate senza titolo in aree successivamente vincolate, le norme valide sono quelle in essere quando è stato realizzato l’intervento. E l’opera può essere condonata purché il provvedimento sia subordinato al previo rilascio, da parte dell’autorità preposta, del parere paesaggistico favorevole. È quanto emerge dalla sentenza numero 2361/2025 pronunciata dal Tar del Lazio in merito al ricorso di due persone cui l’amministrazione comunale aveva negato, senza una motivazione esaustiva...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi