Condono, anche in area vincolata il Comune non deve «appiattirsi» sul no della Sovrintendenza

In caso di istanza di condono per opere realizzate in area sottoposta a vincoli, il Comune non deve limitarsi a recepire il parere della Soprintendenza, ma deve esprimere una propria analitica e precisa valutazione. È quanto emerge da una sentenza pronunciata dal Tar di Lecce, la numero 721/2025, in merito al ricorso di una persona contro un’ordinanza di demolizione per un’opera realizzata senza autorizzazione.

La vicenda ha origine nel 1986 quando viene presentata al Comune istanza di sanatoria per...