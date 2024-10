Condono, in area sismica sempre necessario il certificato di idoneità statica

In caso di richiesta di condono per opere realizzate in area sismica è sempre necessaria la certificazione di idoneità statica sottoscritta da un professionista abilitato In caso di dichiarazione negativa serve il deposito di un progetto di adeguamento. È quanto emerge da una sentenza del Tar di Firenze, la n.1120/2024, in merito al ricorso presentato da una persona contro l’ordinanza di demolizione emanata dal Comune che aveva espresso parere negativo per la richiesta di condono.

La vicenda era nata...