Condono, la domanda annulla l’ordine di demolizione

Nulla l’ordinanza di demolizione emanata in presenza di una istanza di concessione in sanatoria o condono edilizio. È quanto emerge da una sentenza del Tar della Campania, sezione di Salerno , la numero 1652/2024, in merito al ricorso presentato da due persone contro l’ordinanza di demolizione emanata dal Comune di Angri relativa a opere realizzate senza autorizzazione. I ricorrenti hanno lamentato, nel ricorso, l’illegittimità del provvedimento. Per i giudici il ricorso merita accoglimento.

Tutto...