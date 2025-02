Condono, niente silenzio-assenso nelle aree vincolate

In caso di istanza di condono di opere realizzate in aree vincolate, il silenzio che si forma per il decorso dei termini sull’istanza di regolarizzazione non è mai un assenso. Se poi è sopravvenuto il parere negativo (che è vincolante) assume valore di atto preclusivo del condono. Con questa motivazione il Tar della Campania con la sentenza 255/2025 ha respinto il ricorso di una persona contro il diniego di sanatoria espresso da parte del Comune competente. La vicenda è iniziata quando il ricorrente...

