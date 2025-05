Da magazzino a casa senza permesso: abuso insanabile in area vincolata

Non sanabile l’abuso consistente nel cambio di destinazione d’uso di un immobile situato in area vincolata, da magazzino in civile abitazione. È quanto emerge da una sentenza del Tar Lazio, la n. 10056/2025 relativa al ricorso di una persona contro Roma Capitale per l’annullamento della determinazione dirigenziale che riguardava un’istanza di condono edilizio negato.

La controversia...