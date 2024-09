Condono, rigetto nullo se il Comune non si costituisce dopo il ricorso

Annullata, nel ricorso al Tar, l’ordinanza emessa dal Comune che nel procedimento amministrativo non si è costituito e non ha presentato la documentazione necessaria a sostenere il provvedimento verso cui è stato presentato ricorso. A stabilirlo è stato il Tar della Campania che, con la sentenza 1655/2024, ha accolto il ricorso di una persona che era insorta contro il comune di Amalfi che aveva respinto un’istanza di condono per opere senza autorizzazione.

Tutto era iniziato quando il ricorrente ...