Condono, la rinuncia dà diritto al rimborso degli oneri concessori

In caso di rinuncia al condono vanno restituiti gli oneri concessori versati in anticipo. È quanto emerge da una sentenza del Tar di Roma, la numero 16075/2024 in merito al ricorso di una società che aveva prima presentato istanza per concessione (cambio di destinazione d’uso) e poi ritirata.

Il ricorso su cui si è pronunciato il Tar riguarda l’ottemperanza di una sentenza pronunciata...