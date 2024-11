Conferenza di servizi accelerata, pubblici spettacoli e mercati verso la proroga

Proposte da Anci nella prossima legge di bilancio, che il Parlamento dovrà approvare entro fine anno, o al più nel decreto Milleproroghe, importanti novità per i Comuni in tema di attività produttive.

Fra gli emendamenti proposti a Camera e Senato nell’ambito della legge finanziaria ci sono le proroghe delle norme vigenti per le procedure in tema di conferenza di servizi accelerata, spettacoli fino a 2000 posti, ricognizione di aree disponibili per il commercio su aree pubbliche.

Conferenza di servizi...