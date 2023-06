Confermata la condanna dell'ex sindaca Appendino, ricorrerà in Cassazione di R.R.

Per i fatti di Piazza San Carlo del giugno 2017

ActuaLitté, CC BY-SA 2.0









È stata confermata dalla corte di assise di appello la condanna di Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e ora parlamentare M5S, a 1 anno e 6 mesi di carcere per i fatti di piazza San Carlo. Il processo si riferiva a quanto accadde la sera del 3 giugno 2017, quando tra la folla che seguiva su un maxischermo la finale di Champions League si scatenò il panico. Vi furono circa 1.600 feriti, tra cui due donne che in seguito morirono per le lesioni. Quanto all'entità della pena, nessuno sconto nonostante...