Congedi parentali a ore, possibili per frazioni di ora dopo la prima di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Principio già formalizzato dal contratto del 16 novembre 2022 per i permessi per particolari motivi personali o familiari o per visite e terapie









È possibile estendere al congedo parentale a ore il principio già formalizzato dal contratto del 16 novembre 2022 per i permessi per particolari motivi personali o familiari e i permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, che consente la fruizione dello stesso per frazioni di ora solo dopo la prima.

È questa la conclusione cui giunge l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) con il parere protocollo n. 3867...