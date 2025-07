Consiglieri comunali liberi professionisti, per giustificare l’assenza alle sedute basta l’autocertificazione

Il Cgar Sicilia (sentenza n. 528/2025) ha chiarito che la dichiarazione di decadenza del consigliere comunale per reiterate assenze non deve diventare un’arma politica della maggioranza per soggiogare singoli consiglieri di minoranza. Per questo le circostanze da cui consegue la decadenza del consigliere comunale vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore. Se per i lavoratori dipendenti eletti alla carica di consigliere comunale, sussistono appositi permessi retribuiti, tale disciplina...

