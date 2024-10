Consip, domanda a quota 16,3 miliardi (e crescerà ancora grazie al Pnrr)

Al 30 settembre scorso l’offerta di contratti di Consip per l’acquisto di beni e servizi conta 16,3 miliardi di euro, attraverso i canali di approvvigionamento attivati dalla centrale acquisti del Tesoro .(Convenzioni, Accordi quadro e Contratti quadro). Il bilancio è stato comunicato da Consip lo scorso 7 ottobre. Complessivamente, la domanda pubblica si declina in 61 iniziative, per 284 lotti, riconducibili a quattro ambiti di spesa:

Information communication technology (Ict), che include infrastrutture, licenze, dispositivi, servizi professionali e di supporto, servizi di sicurezza, servizi di telefonia e comunicazione. Complessivamente, questo settore vale 9,5 miliardi (58%).

Energia, utility e building management. Questo segmento include carburanti, elettricità e gas, beni e servizi per gli immobili e servizi al territorio e vale 5,9 miliardi di euro (36%).

Beni e Servizi. In questo settore merceologico abbraccia ambiti molto vari, dai veicoli alla mobilità, dai trasporti alla ristorazione e buoni pasto. Questo mercato vale 8 milioni di euro (5%).

Sanità. Questo settore include ad esempio apparecchiature elettromedicali, dispositivi, farmaci e servizi sanitari e vale circa 100 milioni di euro (1%).

Se poi si sceglie la prospettiva trasversale dei progetti che ...