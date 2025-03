Consulenze e collaborazioni esterne, obbligo di selezione anche se sottosoglia

Ai fini del conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione non è lecito fare riferimento a soglie di importo del corrispettivo, posto che non si applica il Codice dei contratti nemmeno per analogia. Lo afferma la sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti con la deliberazione n. 21/2025.

Le norme

La sezione esamina il regolamento comunale sul conferimento di incarichi...