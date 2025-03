Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: 10 milioni per ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare

Il bando “Strade Verdi” attivato da Regione Lombardia è finalizzato al finanziamento di interventi integrati in aree pubbliche urbane per la riduzione delle emissioni derivanti dal traffico e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Possono accedere al contributo i 560 Comuni che ricadono nella Fascia 1 e Fascia 2, sottoposti a limitazione permanente della circolazione dei veicoli più inquinanti. Il bando ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il contributo viene concesso a fondo perduto fino al limite massimo di euro 500.000 per ciascun progetto ammesso e finanziato. Ogni Comune potrà presentare al massimo due progetti, ciascuno con specifica domanda. Percentuale di contributo assegnato: Linea A – Comuni fino a 15.000 abitanti - fino all’80% dei costi ammissibili; Linea B – Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti - fino al 70% dei costi ammissibili; Linea C – Comuni con più di 50.000 abitanti - fino al 60% dei costi ammissibili. Ai fini dell’ammissibilità del progetto, i costi ammissibili per la voce “lavori” del quadro economico non devono essere inferiori a euro 50.000. Domande dall’11 marzo 2025, ore 12:00 al 31 maggio 2025, ore 12:00. Sito web

Piemonte: al via contributi per realizzare e adeguare i canili pubblici di prima accoglienza

La Regione Piemonte ha previsto l’erogazione di finanziamenti per i Comuni, singoli o associati, che intendano perseguire alternativamente uno dei seguenti obiettivi: dotarsi di un reparto finalizzato ad accogliere cani impegnativi e pericolosi: questi progetti potranno usufruire di un contributo fino a un massimo di 40.000 euro; adeguare reparti di canili privati di associazioni senza fini di lucro a uso pubblico convenzionato: per questi progetti si può accedere a un contributo massimo di 30.000 euro. I Comuni, singoli o associati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: avere oltre 5.000 abitanti; non essere assegnatari di finanziamenti previsti dalla Dgr 16-7265 del 24 luglio 2023; se destinatari di precedenti contributi erogati devono aver concluso e rendicontato riguardo precedenti finanziamenti; devono approvare con propria deliberazione il progetto, dando atto della necessarietà, economicità ed efficienza degli interventi proposti con particolare riferimento alla percentuale di co-finanziamento a carico del richiedente. Domande dal 20 febbraio 2025 al 30 aprile 2025. Sito web

Veneto: giornata ecologica regionale 27 aprile 2025

La Regione Veneto con il presente avviso intende promuovere un’azione di sostegno a favore di Comuni e associazioni che propongono iniziative di sensibilizzazione ambientale secondo le modalità e le finalità previste dalla giornata ecologica regionale. Le iniziative proposte dovranno comunque essere collegate al tema predefinito della riduzione della produzione di rifiuti lasciando ampio spazio alla fantasia e alla originalità che potranno consentire la condivisione di un messaggio utilizzando molteplici forme espressive. I componenti saranno individuati tra il personale regionale in servizio anche tenendo conto delle specificità dei ruoli coperti nell’ambito dell’amministrazione. Il contributo sarà quantificato entro il limite massimo di 1.500 euro da concedersi a ciascun promotore di iniziativa aderente alla giornata ecologica regionale a sostegno delle spese sostenute per l’attuazione della stessa secondo le modalità in seguito descritte. Budget totale disponibile 100.000 euro. Scadenza 9 marzo 2025. Sito web

Unione Europea: EIT Climate-KIC, al via la Sustainable Cities Mobility Challenge 2025

L’iniziativa, lanciata da EIT Climate-KIC, mira a sostenere progetti innovativi per la decarbonizzazione del trasporto urbano, il miglioramento della qualità dell’aria e la promozione della mobilità attiva e condivisa. L’edizione 2025 punta in particolare su progetti che favoriscano la mobilità attiva attraverso la riqualificazione degli spazi urbani, includendo elementi di verde urbano come alberi, giardini e barriere vegetali. Le iniziative verranno selezionate in base al loro potenziale impatto, alla replicabilità in altre città e alla loro capacità di apportare benefici tangibili alla comunità. Il bando è rivolto a città e Comuni con una popolazione minima di 25.000 abitanti, situati negli Stati membri dell’Ue e nei paesi associati a Horizon Europe. Il programma prevede il finanziamento di un massimo di quattro progetti, con un contributo fino a 90.000 euro per ciascun progetto. Scadenza: 12 marzo 2025. Sito web

Europa Creativa: attivo il Creative Innovation Lab 2025

Un ampio spettro di soggetti è invitato a partecipare, tra cui Comuni, aziende tecnologiche e start-up, organizzazioni audiovisive, culturali e creative. Il supporto InnovLab sosterrà la progettazione, lo sviluppo e/o la diffusione di strumenti, modelli o soluzioni innovativi applicabili nei settori audiovisivo e altri settori culturali e creativi (CCS) con un elevato potenziale di replicabilità in tali settori. Gli obiettivi del programma sono incoraggiare la cooperazione tra il settore audiovisivo e altri CCS al fine di accompagnare la loro transizione ambientale e/o migliorare la loro competitività e/o la circolazione, visibilità, reperibilità, disponibilità, diversità e pubblico dei contenuti europei oltre confine. Il supporto mira inoltre a consentire al settore audiovisivo europeo e ad altri CCS di adattarsi meglio alle opportunità offerte dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dei mondi virtuali. Budget disponibile: 5.001.863 euro. I costi saranno rimborsati secondo il tasso di finanziamento stabilito nell’accordo di sovvenzione (70%). Scadenza 25 aprile 2025. Sito web