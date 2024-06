Consulenze ai pensionati, le norme limitative sono di stretta interpretazione

Da Tar Sicilia e Corte dei conti Lazio le “dritte” per conferire a soggetti in quiescenza la nomina a componente di una commissione di concorso e un incarico retribuito per assistenza, supporto e formazione al personale.

Il commissario

Con la sentenza n. 1986/2024, la sezione di Catania del Tar Sicilia valuta il ricorso avverso gli atti di una commissione di concorso proposto a motivo del fatto che uno dei componenti era stato nominato in violazione del divieto di conferimento di incarichi a...