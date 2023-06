Consumo del suolo: Monza, Napoli e Milano le città più edificate di Cristiano Dell'Oste e Alexis Paparo

A luglio attesa la proposta di direttiva Ue. Dal real estate le linee guida per rendere trasparenti i rischi









«Quest’anno ci siamo giocati l’Austria», diceva una storica pubblicità del Wwf contro la deforestazione in Amazzonia. In Italia – in termini di consumo di suolo – nell’ultimo anno ci siamo giocati un territorio grande come il comune di Mantova o Pavia: 6.334 ettari, cioè 63 chilometri quadrati, secondo il rapporto dell’Ispra (dati 2021). In 15 anni, dal 2006 al 2021, le aree edificate sono aumentate di oltre 115.271 ettari (1.153 chilometri quadrati). Una superficie pari alla provincia di Imperia...