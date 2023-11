Contabilità Accrual, si parte dalla competenza economica di Corrado Mancini

Per il principio della competenza economica l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La contabilità economico-patrimoniale negli enti locali, nonostante gli sforzi di adattamento, l’automazione della matrice di transizione e le scritture di chiusura, attualmente non riesce ad avere quell’assetto in grado di garantire una rappresentazione veritiera e corretta dei dati esposti nei documenti di bilancio, ed in particolare si nota la difficolta nel rispetto del principio della competenza economica, anche perché l’attenzione posta dai responsabili di ragioneria alla redazione del conto economico e stato patrimoniale, è veramente modesta. La decisione del legislatore di far transitare gli enti locali a una contabilità Accrual (competenza economica) obiettivo 1.15 del Pnrr, anche se costituita da una evoluzione più o meno incisiva della contabilità economico patrimoniale prevista dal decreto legislativo 118/2011, non potrà trascurare, nella formazione degli operatori contabili, la diversità fra la competenza finanziaria e quella economica.

Oggi molto spesso le scritture economico-patrimoniali generate automaticamente attraverso la matrice di transizione, neppure a seguito delle operazioni di rettifica di fine anno, trovano una corretta imputazione secondo il principio della competenza economica.

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano “utilità economiche” cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

L’analisi economica delle operazioni di un’amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, per i quali la competenza economica può essere ricondotta al principio contabile OIC n. 11 “Finalità e Postulati del bilancio di esercizio”, e fatti non caratterizzati da questo processo, in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri e proventi. In questo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegata al processo erogativo di prestazioni e servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.

I componenti economici negativi (costi) devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell’esercizio i relativi componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza: per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione per cessione di prodotti o servizi; per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio ne è l’ammortamento); per imputazione diretta di costi perché associati a funzioni istituzionali, perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo.

La conseguenza è che l’operatore contabile nella registrazione dei fatti gestionali li analizzerà necessariamente sotto il profilo della competenza economica, della quale dovrà possedere adeguata conoscenza, anche se il nuovo sistema contabile potesse essere realizzato attraverso una integrazione fra la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale base Acrrual.