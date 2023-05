Contabilità, la pretesa dell'Ue esige verità e rimedi di Ettore Jorio









La contabilità pubblica non è mica un gioco. Non è affatto un mezzo attraverso il quale conseguire scopi politici, assolutamente. Non rappresentare i conti pubblici nella loro composizione reale, ricorrendo a bassi marchingegni, è molto di più di una violazione degna del cartellino rosso della Magistratura erariale. Cosa ancora più grave è quella di generare un pregiudizio grave ai conti della Repubblica e un danno a efficacia intergenerazionale attraverso la non esposizione delle passività reali...