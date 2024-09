Conti pubblici, oggi il piano: niente aumenti del debito 2024

Il programma di finanza pubblica atteso oggi in consiglio dei ministri partirà da una notizia positiva. Nel quadro tendenziale non ci sarà più l’aumento del rapporto fra debito e Pil previsto per quest’anno dal Def di aprile, e la lima agirà anche sul 2025. Merito delle entrate che hanno corso più di quanto ipotizzato in primavera, mentre i risultati dell’economia reale non hanno fin qui tradito le attese che ai tempi del Def erano state accolte dallo scetticismo generale.

I numeri come sempre ballano...