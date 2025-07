Conti, spunta l’ipotesi deficit sotto al 3% già quest’anno

L’impegno ufficiale assunto dal Governo di portare il deficit sotto al 3% del Pil nel 2026 per chiudere a inizio 2027 dalla procedura Ue per disavanzi eccessivi è dettato da «prudenza». Ma «i dati preliminari suggeriscono che l’Italia potrebbe essere in grado di uscire dalla procedura già dal prossimo anno», portando di conseguenza l’indebitamento netto sotto la soglia di Maastricht fin dal 2025.

L’ipotesi spunta nel confronto condotto con il Fondo monetario internazionale, che ieri pomeriggio ha ...